MHP'li Semih Yalçın'dan 'davet' açıklaması

MHP, Türkiye Toplantıları'na Erzurum'da başladı. ‘Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye’ sloganı ile yapılan toplantıların ilki, bugün saat 12.30'da Cemal Gürsel Spor Salonu’nda düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre toplantıya Ağrı ve Muş'tan da katılım sağlandı. Toplantının basına açık olan bölümünde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, gerek Türkiye, gerek bölge, gerekse yeryüzünün zorlu bir tarih cenderesinden geçtiğini ve insanoğlunun belki de görebileceği en büyük küresel imtihanlardan biriyle sınanmakta olduğunu belirtti.

"KÜRESEL CANAVARLAR HER CİNAYETİ MEŞRU SAYMAKTA"

Küresel canavarlar, emellerine nail olmak için her insanlık dışı yolu mubah, her cinayeti meşru, her yağma ve talanı helal addetmektedir. Taşeron ve vekiller de dizginlerini tutanların verdiği cesaretle her türlü kötülüğü irtikap etmekte; insanlığın bütün erdemlerini, bütün birikim ve kazanımlarını ambar fareleri gibi yiyip tüketmektedir. Böyle badireli zamanlarda ihtiyacımız olan ilk şey, pusula olup yön ve rehberlik edip yol gösteren, aklıselim sahibi, bilge bir liderin varlığıdır.

Milletimizi selamete çıkarmanın, devletimizi hedefe kazasız belasız ulaştırmanın yolu, lidere ittiba etmekten, aksakallı bir rehberin söz ve nasihatlerine uymaktan geçmektedir. İkincisiyse bir olmak, iri olmak, diri olmaktır. Birbirimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Toplumsal barışa tutunmak, bin yıllık kardeşlik hukukuna dayanmaktır. Birlik ve beraberlik; bizi belirsizliklere, fırtınalı havalara, dış etkenlere, haricî ve dâhilî tehlikelere karşı mukavemetli kılacaktır.