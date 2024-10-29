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        MHP'li Semih Yalçın'dan 'davet' açıklaması

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, doğrudan Türkiye'nin bekasına, milletimizin egemenliğine dönük emperyalist tehdidi savuşturmak üzere herkesi, her kesimi gönül seferberliğine, birlik ve beraberliğe davet etmiştir. Bu davet; içeriye olduğu kadar dışarıya da dönük mesaj taşımaktadır. Bu davet, yerel siyasi aktörler kadar uluslararası güç odaklarına da yönelik bir hamledir. Genel Başkanımızın daveti, ABD başta olmak üzere millî bütünlüğümüzü hedef alan küresel aktörlerin bölgeye dönük planlarını buruşturup çöpe atmıştır. Kirli hesapları boşa çıkarmıştır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:57 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:08
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        MHP'li Semih Yalçın'dan 'davet' açıklaması
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        MHP, Türkiye Toplantıları'na Erzurum'da başladı. ‘Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye’ sloganı ile yapılan toplantıların ilki, bugün saat 12.30'da Cemal Gürsel Spor Salonu’nda düzenlendi.

        DHA'da yer alan habere göre toplantıya Ağrı ve Muş'tan da katılım sağlandı. Toplantının basına açık olan bölümünde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, gerek Türkiye, gerek bölge, gerekse yeryüzünün zorlu bir tarih cenderesinden geçtiğini ve insanoğlunun belki de görebileceği en büyük küresel imtihanlardan biriyle sınanmakta olduğunu belirtti.

        "KONJONKTÜR KURŞUN GİBİ AĞIR"

        Fırtınalı bir iklimin hâkim olduğu dünyada, bölgesel ve uluslararası zeminin oldukça kaygan ve muhataralı olduğuna değinen Yalçın, "Konjonktür kurşun gibi ağır, hava hayli bulanık ve puslu, siyasi görüş mesafesi oldukça düşüktür. Önümüzü görmekte, istikametimizi tayin etmekte zorlanmaktayız. Ahir zaman, baş döndürücü bir hızla gözlerimizin önünden akıp gitmekte; hayat, avuçlarımızın arasından kayarken âdeta bir meçhule kanat çırpmaktadır. Dünyamızı saran kaos ve belirsizlikten, tereddüt ve tereddiden bilistifade, yeni bir sömürü düzeni tesis etmeye soyunan küresel aktörler, hiç olmadığı kadar yoğun mesai sarf etmektedir.

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        "EN KALLEŞ İTTİFAKLAR KURULMUŞTUR"

        Eskinin kirli defterleri raflarından indirilmiş, yarım kalmış hesapları yeniden görmek için en kahpe mizanlar, en kalleş ittifaklar kurulmuştur. Doymak ve durmak bilmeyen küresel emperyalizm; harita değişimi, siyasi kadastro ve işgal için tutup her türlü alet ve edevatla, silah ve teçhizatla donattığı vekil ve taşeronlarını sahaya sürmüştür. Kaybetmekte olduğu evren jandarmalığını elinde tutmak için keçeyi suya atan baş emperyalist ABD, bütün riskleri göze almış görünmektedir" diye konuştu.

        MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bölgede giderek genişleyen ve dünyayı sarmakta olan yangın karşısında bilge lider hususiyeti ve devlet adamı tecrübesiyle siyasi tarihi açısından dönüm noktası oluşturan bir çağrıda bulunduğunu belirten Yalçın, "Kimi devlet görünümünde, kimi de müttefik adı altında yapılandırılıp teşkilatlandırılmış olan taşeron ve vekiller; ağababalarının koruması ve gölgesi altında, büyük bir serbesti içinde kıyım ve katliamlar sahneye koymakta, kanlı terör eylemleri düzenlemektedir.

        "KÜRESEL CANAVARLAR HER CİNAYETİ MEŞRU SAYMAKTA"

        Küresel canavarlar, emellerine nail olmak için her insanlık dışı yolu mubah, her cinayeti meşru, her yağma ve talanı helal addetmektedir. Taşeron ve vekiller de dizginlerini tutanların verdiği cesaretle her türlü kötülüğü irtikap etmekte; insanlığın bütün erdemlerini, bütün birikim ve kazanımlarını ambar fareleri gibi yiyip tüketmektedir. Böyle badireli zamanlarda ihtiyacımız olan ilk şey, pusula olup yön ve rehberlik edip yol gösteren, aklıselim sahibi, bilge bir liderin varlığıdır.

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        Milletimizi selamete çıkarmanın, devletimizi hedefe kazasız belasız ulaştırmanın yolu, lidere ittiba etmekten, aksakallı bir rehberin söz ve nasihatlerine uymaktan geçmektedir. İkincisiyse bir olmak, iri olmak, diri olmaktır. Birbirimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Toplumsal barışa tutunmak, bin yıllık kardeşlik hukukuna dayanmaktır. Birlik ve beraberlik; bizi belirsizliklere, fırtınalı havalara, dış etkenlere, haricî ve dâhilî tehlikelere karşı mukavemetli kılacaktır.

        "BU DAVET İÇERİYE VE DIŞARIYA DÖNÜK MESAJ TAŞIMAKTA"

        İşte Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bölgemizde giderek genişleyen ve dünyayı sarmakta olan yangın karşısında bilge lider hususiyeti ve devlet adamı tecrübesiyle siyasi tarihimiz açısından dönüm noktası oluşturan bir çağrı yapmıştır. Sayın Devlet Bahçeli, doğrudan Türkiye'nin bekasına, milletimizin egemenliğine dönük emperyalist tehdidi savuşturmak üzere herkesi, her kesimi gönül seferberliğine, birlik ve beraberliğe davet etmiştir. Bu davet; içeriye olduğu kadar dışarıya da dönük mesaj taşımaktadır.

        Bu davet, yerel siyasi aktörler kadar uluslararası güç odaklarına da yönelik bir hamledir. Genel Başkanımızın daveti, ABD başta olmak üzere millî bütünlüğümüzü hedef alan küresel aktörlerin bölgeye dönük planlarını buruşturup çöpe atmıştır. Kirli hesapları boşa çıkarmıştır. Oyun kökünden değişmiş, tuzaklar bozulmuştur. Coğrafyamızda sözün ve egemenliğin sahibinin kim olduğu, millet vicdanını yansıtan, varlık refleksini temsil eden en kararlı siyasi partinin liderinin ağzından duyurulmuş, hatırlatılmıştır” dedi

        Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çıkışının, MHP'nin 55 yıllık geleneksel sorumlu, yapıcı ve uzlaşmacı politikalarının devamı ve son numunesi olduğunu söyleyen Yalçın, "MHP, daima Türk siyasetinin yolunu tıkayan değil, bilakis önünü açan siyasi parti olmuştur. MHP, milletimizin güvenlik, esenlik ve refahı neyi icap ettiriyorsa, devletimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa siyasetini ona göre belirlemiştir.

        "BÜYÜK ÇIKIŞLARI BÜYÜK LİDERLER YAPAR"

        MHP, siyasi hayatı boyunca oyun kurmuş, oyun bozmuş ama oyun oynamamıştır. Şurası bir hakikattir ki büyük hamleleri, büyük çıkışları, büyük liderler ve büyük siyasi partiler yapar. Siyaset, korkakların işi değildir. O bakımdan onlar, siyaseten risk alır, cesur davranırlar. MHP Lideri de öyle yapmıştır. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, bütün siyasi riskleri göze alarak yaptığı çağrının ne kadar yerinde ve anlamlı olduğu, bölücü terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'a yaptığı alçakça saldırıyla ortaya çıkmıştır. Malum çağrının, çok önemli temellere, sağlam gerekçelere ve liderlik ferasetine dayandığı hemen anlaşılmıştır" diye konuştu.

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        #mhp
        #semih yalçın
        #Son dakika haberler
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