ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar 3. tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka ile dünya sıralamasının 27. basamağındaki Tayvanlı Hsieh Su-wei karşılaştı.

Hsieh, ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 7-6 ve 6-3 kazanarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Son 2 grand slam turnuvasının şampiyonu Osaka, Indian Wells'ten 4. turda elenmesinin ardından Miami Açık'ta da 3. turda turnuvanın dışında kaldı.

Mayısta kariyerini noktalamayı planlayan 36 yaşındaki David Ferrer de dünya 3 numarası Alexander Zverev'e karşı oynadığı tek erkekler 2. tur maçını kazanarak bir başka beklenmedik sonuca imza attı.

Erkekler dünya sıralamasının 155. basamağındaki Ferrer, geçen yılın finalisti Zverev'i 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) mağlup etti.