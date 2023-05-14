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Michael J. Fox: Hiç olmadığı kadar yakın

'Geleceğe Dönüş' serisinin yıldızı Michael J. Fox, 29 yaşında yakalandığı Parkinson hastalığıyla ilgili bir kez daha konuştu. Fox, Parkinson hastalığıyla nasıl yaşadığını anlattı ve bu hastalığın tedavisinde kaydedilen güncel tıbbi gelişmelerden bahsetti

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  • Michael J. Fox: Hiç olmadığı kadar yakın - Magazin haberleri

    1980’li yıllarda hafızalara kazınan 'Geleceğe Dönüş' serisinde canlandırdığı 'Marty McFly' karakteriyle ünlenen Michael J. Fox, 1991'den beri Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor. 61 yaşındaki oyuncu, hastalığıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 

    Lorraine adlı sohbet programına konuk olan Michael J. Fox, Parkinson hastalığıyla nasıl yaşadığını anlattı ve bu hastalığın tedavisinde kaydedilen güncel tıbbi gelişmelerden bahsetti.
  • Michael J. Fox: Hiç olmadığı kadar yakın - Magazin haberleri

    "TEDAVİNİN YAKIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

    Michael J. Fox, program sunucusu Lorraine Kelly'ye "Bir tedavinin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Michael J. Fox, ayrıca "Bence bulduğumuz bu biyo belirteç, hastalığı tanımlamak ve dolayısıyla daha erken tedavi edebilmek açısından çok önemli. Bu devasa bir atılımdı, bu kadar çabuk başaracağımızı beklemiyorduk. Uzun zamandır üzerinde çalışıyorduk, 10 yıl önce hakkında konuşmuştuk" ifadelerini kullandı.
  • Michael J. Fox: Hiç olmadığı kadar yakın - Magazin haberleri

    Parkinson hastalığı, beynin uzun yıllar boyunca giderek daha fazla hasar gördüğü nörolojik bir rahatsızlık. Fiziksel belirtileri arasında titreme olarak da bilinen, uzuvların istemsiz sallanmasının yanı sıra hareket yavaşlığı ve diğer hareketlilik sorunları yer alıyor.

    Michael J. Fox, kendi yardım kuruluşu Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı aracılığıyla hastalığın tedavisine yönelik araştırmalar için 1.75 milyar dolardan fazla bağış topladı.
  • Michael J. Fox: Hiç olmadığı kadar yakın - Magazin haberleri

    2020'de oyunculuktan "ikinci kez emekli" olduğunu açıklayan Michael J. Fox, yaşam kalitesine değinerek şunları söyledi: Hayat beni çok heyecanlandırıyor, hayatı seviyorum. Ben çok mutlu biriyim. Bu iyi, 61 yaşındayım ve bu bile başlı başına harika bir şey. Mutluyum. Çoğu zaman mutluyum. Ve bence şapşal olmak işe yarıyor, bazen gerçekten ürkütücü ve tehditkar şeyler karşısında şapşal olmanız gerektiğini düşünüyorum. Çevrenizdeki kişilere karşı şefkatli olmalısınız, neler yaşadıklarına bakın.

    Michael J. Fox, daha önce 2000'de "Parkinson hastalığı savunuculuğuna ve hastalık için bağış toplamaya odaklanmak" üzere tam zamanlı oyunculuktan emekli olmuştu. Fox, yakın zamanda Quentin Tarantino'nun 2019 tarihli 'Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time... In Hollywood) filminde oyunculuğu tekrar bırakmaya karar vermesine neden olan sahneyi de anlatmıştı.
  • Michael J. Fox: Hiç olmadığı kadar yakın - Magazin haberleri

    "BAŞKA SEÇENEĞİM YOKTU"

    Daha önce Parkinson hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini anlatan Michael J. Fox, hastalığın "kendisini ele geçirmesini nasıl engellediğini" anlatmıştı. Fox, Parkinson hastalığı konusunda insanları bilinçlendirmeye çalışmasıyla ilgili "Başka seçeneğim yoktu, hepsi bu. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmek zorundayım. Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım" demişti.
  • Michael J. Fox: Hiç olmadığı kadar yakın - Magazin haberleri

    "KENDİME ACIMAYA ZAMANIM YOK" DEMİŞTİ

    Michael J. Fox, "Kendim için üzülebilirim, kendime acıyabilirim, ama buna zamanım yok. Bu hastalıktan öğrenilecek çok şey var. O yüzden 'Haydi bunu yapalım' diye düşündüm ve devam ettim" ifadelerini kullanmıştı.

    Ünlü oyuncu, hastalığının zor olduğunu belirtmiş ve "Parkinson berbat bir hastalık ama harika bir hayatım var. Bunun için müteşekkirim" diye konuşmuştu. Fox, hastalığını öğrendikten sonra da çalışmayı sürdürmesiyle ilgili "Hiçbir pişmanlığım yok. Yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Ama kendinizi de öldürmek istemezsiniz" demişti.
  • Michael J. Fox: Hiç olmadığı kadar yakın - Magazin haberleri

    "ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"

    Öte yandan Fox, daha önce yaptığı bir konuşmada ölümden korkmadığını söylemişti. "Tedaviler konusunda insanlara karşı oldukça açık sözlüyüm" diyen oyuncu, "Ben gerçekten mutlu bir adamım, kafamda hastalıkla ilgili hiçbir düşünce yok. Ölümden hiç korkmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Avalon

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