Michael J. Fox'tan eşi Tracy Pollan'a: Sonsuza kadar seninim 

Tracy Pollan da Michael J. Fox’a hitaben "35 yıl... Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni şimdikinden daha fazla sevemezdim" ifadelerini kullandı. Çifte yıllardır, neredeyse her röportajda bu uzun ve mutlu evliliğin ve hiç bitmeyen aşklarının sırrı soruluyor. Tracy Pollan 2015’te verdiği röportajda ilişkilerinin sırrının kavga bile etseler her zaman birbirleri hakkında olumlu düşünmek ve kötü söz söylememek olduğunu açıklamıştı.

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Tracy Pollan'a göre bir ilişkinin ne yaşanırsa yaşansın yıllara dayanmasının en büyük sırlarından birinin de çiftlerin birbirlerini güldürmesi. Michael J. Fox da eşinin bu açıklamasını desteklemiş ve onu güldürebilen bir eş olduğu için ne kadar şanslı olduğunun altını çizmiş ve "Yatak odanız ne kadar dağınık ve kirli olursa olsun kavgalarınız her zaman muntazam ve temiz kalsın" diyerek kendi ilişki anlayışını anlatmıştı.