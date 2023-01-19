Albümleri tüm dünyada 140 milyon üzerinde satmıştır. Michael Jackson sadece stüdyo albümleri olarak 125 milyon albüm satışı ile stüdyo albümleri dünyada tüm zamanların en çok satmış müzisyenidir. Tamamen kendine ait dans tarzı ile dansa yeni bir soluk getirmiş ve herkesi etkilemiştir. Dünyaca ünlü R&B kliplerinde Michael Jackson figürleri görmek klasik hâle gelmiştir. R&B kliplerindeki birçok dans hareketinin orijini Michael Jackson'a aittir, dünyanın en iyi dansçılarından biri olarak gösterilir.