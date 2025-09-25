Michael Jackson'ın mirasçılarından 400 milyon dolar istiyorlar

Wade Robson ile James Safechuck, 2009'da aşırı doz ilaç kullanmaktan hayatını kaybeden Michael Jackson'ın mirasının yöneticilerine dava açmak için iş birliği yaptı.

Michael Jackson'ı, çocukken kendilerine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan Wade Robson ile James Safechuck, 400 milyon dolarlık tazminat talep ediyor. Şimdi 43 yaşında olan Robson ve 47 yaşındaki Safechuck'ın, Jackson'ın şirketleri; MJJ Productions ve MJJ Ventures'a karşı açtıkları davalarda talep ettikleri tutar bugüne kadar bilinmiyordu.

Wade Robson ile James Safechuck, çocukken Michael Jackson tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia ediyor. Jackson, hiçbir zaman bir suçtan hüküm giymezken, mirasçıları iddiaları reddetmeye devam ediyor.

Wade Robson, kendisinin dans taklidini yaptığı bir yarışmada ödül kazandıktan sonra tanıştığı Michael Jackson'ın 7 yaşından 14 yaşına kadar kendisini taciz ettiğini iddia ediyor.

Wade Robson - James Safechuck

James Safechuck da Michael Jackson ile birlikte orol aldığı reklam filmi sayesinde tanıştıklarını, 1990'lı yıllarda ünlü şarkıcı tarafından tacize uğradığını söylüyor.