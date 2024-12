Michelin Rehberi 2025 İstanbul-İzmir-Muğla seçkisi açıklandı

2025 İstanbul, İzmir ve Muğla seçkisine ikisi Michelin yıldızlı olmak üzere 32 yeni restoran dahil edildi. Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı.

Michelin Rehberi müfettişleri tarafından yeni keşfedilen bu restoranlar arasında 2sine Michelin Yıldızı, 8ine Bib Gourmand ve 6sına Michelin Yeşil Yıldız verildi. Aynı zamanda Michelin Rehberi 2023 ve 2024te bir yıldız alan tüm restoranlar yıldızlarını bu yıl da muhafaza etti.

Seçkiye yeni eklenen restoranlarla ve derecelerini bir yıl daha koruyan restoranlarla birlikte 2025 seçkisinde Bib Gourmand restoran sayısı İstanbulda 14, İzmirde 8, Muğlada 5 olmak üzere toplam 27ye yükseldi.

Michelin Rehberine tavsiye edilen işletmelere ise 22 restoran dahil oldu. İzmirden Birinci Kordon Balık Restoran, Gula Urla, Hus Şarapçılık, Kasap Fuat Çeşme, Ortaya Alaçatı ve Scappi, İstanbuldan The Barn, Telezzüz, Apartıman Yeniköy, Herise İstanbul ve Lokanta by Divan, Muğladan ise Divia by Maksut Aşkar, Barbarossa, Karnas Vineyards, Kornel, Lucca By The Sea, Oi Filoi, Oro by Alfredo Russo, Mori, The Red Balloon Yalıkavak ve Mezra Yalıkavak tavsiye listesinde yer aldı.