Mide bulantınız hiç geçmiyorsa bu belirtilere dikkat! Hiç geçmeyen bulantıların altında hangi hastalık yatıyor?

5. HEPATİT

Hepatit bir tür karaciğer iltihabıdır. Beş ana türü vardır: hepatit A, B, C, D ve E, bunların hepsi mide bulantısına neden olabilir. Hepatit A, B ve C en yaygın görülen türlerdir. Hepatit A ve hepatit B için aşılar mevcuttur.