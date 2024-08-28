Mide bulantınız hiç geçmiyorsa bu belirtilere dikkat! Hiç geçmeyen bulantıların altında hangi hastalık yatıyor?
Mide bulantısı genellikle kısa süreli ve geçici bir rahatsızlık olarak görülse de, bazı durumlarda uzun süre geçmeyebilir. Sürekli mide bulantısı yaşıyorsanız, bu durumun altında ciddi bir sağlık sorunu yatıyor olabilir. İşte detaylar…
Mide bulantısı, bir kişinin kusacakmış gibi hissetmesini tanımlar. Sürekli bulantı, bu hissin uzun süre devam etmesi ve gelip gitmesidir. Tipik olarak altta yatan bir durum nedeniyle ortaya çıkar. İşte, uzun süreli bulantıların altında yatabilecek nedenler...
SÜREKLİ BULANTI NE OLARAK KABUL EDİLİR?
Sürekli veya kronik mide bulantısı bir aydan uzun sürer. Bu süre zarfında gelip gidebilir ve sadece günün belirli saatlerinde olabilir. Akut bulantı, bir aydan kısa süren bulantıdır. Çoğu durumda sadece birkaç gün sürer. Gastroenterit gibi enfeksiyonlar akut bulantının yaygın nedenleridir.
Sürekli mide bulantısının nedenini teşhis etmek genellikle zordur. Bununla birlikte, nedenler genellikle eşlik eden semptomlarla veya bulantı seviyesini etkileyen bir şey olup olmadığıyla ayırt edilebilir.
1. HAMİLELİK
Bulantı ve kusma hamileliğin yaygın belirtilerindendir. Buna genellikle sabah bulantısı denir, ancak günün herhangi bir saatinde olabilir. Hamilelik sırasında mide bulantısı bebeğiniz için zararlı değildir. Genellikle gebeliğin 16. haftasından itibaren geçmeye başlar.
2. GÖRH (GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI)
GÖRH, mideniz ile yemek borunuzun birleştiği yerdeki kas halkasının zayıflaması veya çok fazla gevşemesidir. Bu durum mide içeriğinizin yemek borunuza doğru yükselmesine neden olabilir.
GÖRH'nin en yaygın semptomu düzenli mide ekşimesidir, ancak GÖRH olan herkes mide ekşimesi yaşamaz.
3. PANKREATİT
Pankreatit, yiyeceklerinizi sindirmenize yardımcı olmak için enzimler salgılayan bir organ olan pankreasınızdaki iltihaplanmadır. Akut pankreatit veya kronik pankreatit geçirebilirsiniz. Akut tür birkaç gün sürer, ancak kronik pankreatit yıllarca sürebilir.
4. GASTROPAREZİ
Gastroparezi, midenizdeki kasların normal hareketini etkileyen bir durumdur. Genellikle güçlü kas kasılmaları yiyecekleri sindirim sisteminizde ileriye doğru hareket ettirir.
Gastroparezi bu kasılmaları yavaşlatarak midenizin düzgün bir şekilde boşalmasını engeller.
Gastroparezinin nedeni her zaman bilinmez, ancak genellikle mide kaslarınızı kontrol eden vagus sinirindeki hasardan kaynaklanır. Kadınlarda daha yaygındır.
5. HEPATİT
Hepatit bir tür karaciğer iltihabıdır. Beş ana türü vardır: hepatit A, B, C, D ve E, bunların hepsi mide bulantısına neden olabilir. Hepatit A, B ve C en yaygın görülen türlerdir. Hepatit A ve hepatit B için aşılar mevcuttur.
Hepatit A ve E genellikle kontamine gıda veya sudan kaynaklanır. Hepatit B, C ve D genellikle kan veya dışkı gibi enfekte vücut sıvılarıyla temastan kaynaklanır.
Bazı durumlarda, özellikle hepatit A'da, durum kendiliğinden geçebilir. Ancak geçmezse ve tedavi edilmezse, hepatit siroz veya karaciğer kanserine neden olabilir.
6. ANKSİYETE BOZUKLUKLARI
Çoğu insan arada bir anksiyete yaşar ve gergin veya stresli olduğunuzda biraz midenizin bulanması son derece normaldir.
Ancak bazı anksiyete türleri uzun süreli olabilir ve günlük yaşama müdahale edebilir. Anksiyete bozukluklarının genellikle duyguları etkilediği düşünülse de, sürekli mide bulantısı gibi fiziksel semptomlara da neden olabilirler. Diğer belirtiler şunları içerebilir: hızlı nefes alma, kalp atış hızında artış, huzursuzluk.
7. PEPTİK ÜLSER
Peptik ülserler midenizin veya ince bağırsağınızın iç yüzeyinde oluşan açık yaralardır. İki türü vardır: mide ülserleri ve duodenal ülserler.
Helicobacter pylori (H. pylori) bakterisi ile enfeksiyon en yaygın nedendir. Peptik ülserler ayrıca uzun süreli aspirin veya nonsteroid anti-enflamatuar ilaç (NSAID) kullanımından da kaynaklanabilir.
Mayo Clinic'e göre, peptik ülseri olan kişilerin yaklaşık yüzde 75'inde hiçbir belirti görülmez. Yemek aralarında ve geceleri kötüleşebilen mide ağrısı en yaygın semptomdur.
8. SAFRA KESESİ HASTALIĞI
Safra keseniz ince bağırsağınıza safra salgılayan bir organdır. Safra, yediğiniz gıdalardaki yağın parçalanmasına yardımcı olan bir sindirim sıvısıdır.
Safra kesesi hastalığı enfeksiyon, safra taşı, iltihaplanma ve tıkanıklığı içerebilir. Hastalığın nedenine ve ciddiyetine bağlı olarak, safra kesenizin tamamını aldırmanız gerekebilir.
MİDE BULANTINIZ İÇİN EVDE UYGULAYABİLECEĞİNİZ ÇÖZÜMLER
NANE
Journal of Holistic Nursing dergisinde yayınlanan bir çalışmada, nane esansiyel yağının ameliyat sonrası mide bulantısı üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. Katılımcılar arasında sezaryenle doğum yaptıktan sonra mide bulantısı hisseden 35 kadın yer almıştır.
Çalışma küçük olmasına rağmen, araştırma nane solumanın ameliyat sonrası mide bulantısını kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Araştırmacıların bu sonucu daha fazla çalışmayla teyit etmeleri gerekiyor.
B6 VİTAMİNİ
Hamileliğin erken dönemlerinde B-6 vitamini mide bulantısını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Küçük bir çalışma, her 8 saatte bir 25 mg almanın plasebodan daha etkili olduğunu göstermiştir.
ZENCEFİL
Araştırmacılar, yemeklerden önce ve yatmadan önce 250 miligram (mg) toz zencefil kökü almanın hamilelik sırasında mide bulantısını azaltmaya yardımcı olabileceğini bildirmektedir.
Hamileliğe bağlı bulantısı olan kadınlar her 6 saatte bir 250 mg'a kadar zencefil alabilirler. Herhangi bir yan etki olmaksızın günde 1000 mg'a kadar zencefil almak mümkündür.
Zencefil ayrıca kemoterapi kaynaklı bulantı ve kusması olan kişilere de yardımcı olabilir. Ancak, araştırmacılar karışık sonuçlar elde etmişlerdir. Bazı çalışmalar zencefil almak ile plasebo almak arasında bir fark olmadığını göstermektedir. Diğerleri ise zencefilin kusmanın şiddetini ve sıklığını azalttığını bulmuştur.
Kaynak: Health Line, Medical News Today