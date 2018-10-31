Midtjylland - FC Copenhagen maçı heyecanı

Danimarka DBU Kupası Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. Midtjylland, 01 Kasım 2018 Perşembe günü FC Copenhagen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Ev sahibi Midtjylland, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. FC Copenhagen, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 602 kodlu maçı oynayanlar; Midtjylland galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.10, FC Copenhagen galibiyet oranı 2.60. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Midtjylland son hafta oynanan FC Copenhagen maçında 3-1 kazandı.

FC Copenhagen, Midtjylland karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında alan Midtjylland, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

FC Copenhagen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. FC Copenhagen, 0 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ