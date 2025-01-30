Midtjylland-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçı için nefesler tutuldu. Jose Mourinho’nun öğrencileri, bu akşam Danimarka deplasmanında Play-Off bileti için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda ilk 24'e kalması garanti olacak. Temsilcimiz Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için kazanmak ya da en kötü beraberlikle sahadan ayrılmak zorunda. Mücadele öncesinde Midtjylland-Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri sorgulanıyor. Peki, Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte TRT Spor ile FB maçı canlı izle linki…