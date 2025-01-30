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        Haberler Bilgi Spor Midtjylland-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı canlı yayın hangi kanalda? FB maçı TRT Spor canlı izle

        Midtjylland-Fenerbahçe maçı canlı izle! Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile ya tamam ya devam maçına çıkıyor. 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giren sarı-lacivertliler, Danimarka'da hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak. Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Midtjylland-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB maçı TRT Spor canlı izle linki…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:49
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        Midtjylland-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçı için nefesler tutuldu. Jose Mourinho’nun öğrencileri, bu akşam Danimarka deplasmanında Play-Off bileti için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda ilk 24'e kalması garanti olacak. Temsilcimiz Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için kazanmak ya da en kötü beraberlikle sahadan ayrılmak zorunda. Mücadele öncesinde Midtjylland-Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri sorgulanıyor. Peki, Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte TRT Spor ile FB maçı canlı izle linki…

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        MIDTJYLLAND-FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Midtjylland-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı, 30 Ocak Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

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        MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Midtjylland: Lössl, Mbabu, Diao, Bech, Jensen, Castillo, Andersson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa

        Fenerbahçe: İrfan, Djiku, Çağlar, Yusuf, İsmail, Tadic, Fred, Szymanski, Saint-Maximin, İrfan Can, En-Nesyri.

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        MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla sarı-lacivertli temsilcimizin Avrupa maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        TRT Spor Canlı Yayın İzleme Linki: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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        FENERBAHÇE'NİN YA TAMAM YA DEVAM MAÇI

        Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

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        FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

        Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.

        Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.

        Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

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