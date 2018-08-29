Midtjylland - Malmö FF rakamlar

UEFA Avrupa Ligi Play Off heyecanı devam ediyor. Midtjylland, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü Malmö FF takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:15. Maç öncesi Midtjylland 1 puanla 16. sırada, Malmö FF 1 puanla 15. sırada bulunuyor. Midtjylland son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Malmö FF, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 643 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Midtjylland kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Malmö FF sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Midtjylland son hafta oynanan Fredericia maçında 0-0 berabere kaldı.

Malmö FF ise Midtjylland karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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