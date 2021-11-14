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Miha Zajc attı Slovenya kazandı

Slovenya, Fenerbahçeli Miha Zajc'ın da gol attığı maçta Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1 mağlup etti.

Miha Zajc attı Slovenya kazandı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 10. karşılaşmasında Slovenya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırladı.

Stozice Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Slovenya'nın 2-1'ik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Miha Zajc ve 84. dakikada Gnezda Cerin kaydetti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin tek golü ise 89. dakikada Kakoulis'ten geldi.

Bu sonucun ardından Slovenya, puanını 14'e yükseltti ancak Dünya Kupası'na kalamadı.Güney Kıbrıs Rum Kesimi ise 5 puanda kaldı.

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