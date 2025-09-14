Mike Tyson, MrBeast'i tek yumrukta yere yıktı

Mike Tyson, Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda Canelo Alvarez'le Terence Crawford arasındaki dev maç öncesinde MrBeast'i sert bir yumrukla yere yıktı.

Eski ağırsıklet dünya şampiyonu, YouTube yıldızına elit bir boksörden yumruk yemenin nasıl hissettirdiğini göstermek için hazırlanmıştı.

Zirve günlerini çoktan geride bıraksa da 59 yaşındaki Tyson, geçen yıl Jake Paul'la tartışmalı bir gösteri maçı için girdiği kamp da dahil olmak üzere formunu korudu ve bu sayede hazırlıksız MrBeast'i cezalandırdı.

Mr Beast takes a punch from Mike Tyson 😬#CaneloCrawford live on Netflix NOW l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/uu1GIpXWqj — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

Yayın devinde 435 milyon aboneye sahip MrBeast, "Mike Tyson beni yumruklayacak çünkü Riyad Sezonu sayesinde Canelo'yla Crawford karşılaşması tam bir saat içinde başlayacak, bundan sonra onu izlemelisiniz" dedi. Suudi boks yetkilisi Turki Alalshikh de eski dünya ağırsıklet şampiyonunun yanındaydı.

REKLAM

MrBeast, "Ve farkındalığı artırmak için, hazır olduğunuzda Mike Tyson'dan bir yumruk yiyeceğim" diye devam etti.

Tyson daha sonra gövdeye sert bir sol kroşe indirip acemi ismi anında yere serdi. Tek dizinin üzerinde zorlukla nefes alan MrBeast'i "Demir Mike" ayağa kaldırdı.