İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Milan, sahasında Spezia'yı 2-1 mağlup etti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Milan, 21. dakikada Theo Hernandez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Konuk ekipte kiralık olarak forma giyen Milan efsanesi Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini, 59. dakikada attığı şık golle skora dengeyi getirdi: 1-1.
Galibiyet için yüklenen Milan, baskısının sonucunu 89. dakikada Fransız yıldızı Olivier Giroud'nun attığı golle aldı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Gol sevincini formasını çıkararak yaşayan Giroud, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetle puanını 29 yapan Milan, Atalanta'nın puan kaybetmesiyle ikinci sıraya yükseldi.
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