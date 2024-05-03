Milli atıcılar Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş altın madalya kazandı

Milli atıcılar Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda birinci oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, finalde Kazakistan'ı 16-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Organizasyon, 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.