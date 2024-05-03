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        Haberler Spor Diğer Milli atıcılar Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş altın madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Milli atıcılar Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş altın madalya kazandı

        Milli atıcılar Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş Dünya Kupası'nda birinci oldu ve Azerbaycan'da altın madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:54
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        Milli atıcılardan altın madalya!
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        Milli atıcılar Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda birinci oldu.

        Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, finalde Kazakistan'ı 16-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.

        Organizasyon, 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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