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        Haberler Spor Diğer Atletizm Milli atlet Buse Savaşkan, İspanya'daki yarışmada birinci oldu - Diğer Haberleri

        Milli atlet Buse Savaşkan, İspanya'daki yarışmada birinci oldu

        İspanya'da düzenlenen Iberoamericano Huelva yarışmasında mücadele eden milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 23:35 Güncelleme: 01.05.2024 - 23:35
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        Buse Savaşkan, İspanya'daki birinci oldu
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        Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Buse, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

        Buse Savaşkan, Huelva kentindeki Iberoamericano Stadı'nda yapılan yarışmada gerçekleştirdiği 1,90 metrelik atlayışıyla ilk sırayı aldı.

        Kadınlar 3 bin metre engellide piste çıkan Derya Kunur ise 9 dakika 36.56 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini 3. sırada geçti.

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