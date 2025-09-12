Habertürk
        Milli boksör Şeyma Düztaş, dünya üçüncüsü oldu

        İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksör Şeyma Düztaş, bronz madalya kazandı.

        Giriş: 12.09.2025 - 21:44 Güncelleme: 12.09.2025 - 21:44
        Şeyma Düztaş, dünya üçüncüsü oldu
        İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda milli sporcu Şeyma Düztaş, bronz madalya kazandı.

        İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen şampiyonada Şeyma, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran'la karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen Şeyma, finale kalamadı ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

        Şeyma Düztaş, büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında ilk madalyasını bronz olarak elde etti.

