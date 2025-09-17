Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'dan bronz madalya!

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kilodaki temsilcimiz Evin Demirhan Yavuz, bronz madalya kazandı.

Milli sporcu, üçüncülük mücadelesinde Moğolistan'dan Munkhnar Byambusuran'ı yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.

Evin Demirhan Yavuz, ilk yarıyı 2-0 yenik kapatırken, maçın bitimine kısa bir süre skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin ardından Moğal ekibi itiraz da bulunurken, hakem heyeti tarafından itiraz kabul edilmedi ve Yavuz mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla dünya üçüncülüğünü elde eden milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Evin Demirhan Yavuz'un antrenörü Efrahim Kahraman "Zaten sakattı ama yılmadı. Bunu hiç kimse yapmaz, sakatlığı daha da büyüdü. Dizinde ciddi bir durum oluştu. Yürüyemedi bile hastaneye götürüp durumuna bakacağız" dedi.