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Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı

Giriş: 15.04.2019 - 11:21 | Güncelleme:  AA

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı. Türkiye, Avrupa şampiyonalarındaki en fazla madalya sayısına ulaşırken, takım halinde erkekler serbest stil ve grekoromende ikinci, kadınlarda ise üçüncü oldu

  • 1 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    Millli güreşçiler, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde etti.

  • 2 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    Başkent Bükreş'te 7 gün süren şampiyonada Türkiye, 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

  • 3 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, Romanya'da tarih yazdı.

  • 4 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    Geçen yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 5 altın ve 8 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, Bükreş'te yeni bir rekora imza attı.

  • 5 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    Türk sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda ağır sıkletlerde yine birincilik kürsüsünde yer aldı.

  • 6 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    7-0'LA GELEN 7. ŞAMPİYONLUK

    Serbest Güreş Milli Takımı, 10 sıkletin 7'sinde madalya kazanma başarısı gösterdi.

  • 7 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    Taha Akgül, 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

  • 8 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    Serbest stilde ayrıca Süleyman Atlı ve Mustafa Kaya, ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

  • 9 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    Selahattin Kılıçsallayan ikincilik kürsüsüne çıkarken, Recep Topal, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve Fatih Erdin bronz madalya elde etti.

  • 10 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    Türkiye, serbest stilde takım halinde şampiyonluğu az farkla kaçırdı. Ay-yıldızlı ekip, 156 puanla Rusya'nın (162 puan) ardından ikinci sırayı aldı. Rusya ve Türkiye'yi, 145 puanla Azerbaycan takip etti.

  • 11 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    RIZA KAYAALP, "ASRIN GÜREŞÇİSİ"Nİ GEÇTİ

    Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

  • 12 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
    12 | 24

    Finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-0 mağlup eden Rıza, en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

  • 13 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
    13 | 24

    Rıza, daha önce "Asrın güreşçisi" Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

  • 14 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    Türkiye'yi grekoromen stil 67 kiloda temsil eden Atakan Yüksel, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna imza attı.

  • 15 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
    15 | 24

    Cengiz Arslan gümüş madalyada kalırken, Kerem Kamal ve Emrah Kuş bronz madalyayı boynuna taktı.

  • 16 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
    16 | 24

    Son iki Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alarak dikkati çeken Metehan Başar, Bükreş'ten madalyasız döndü. 

  • 17 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
    17 | 24

    Ayrıca son üç Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş'ın yerine mindere çıkan dünya ikincisi Yakup Gör, Romanya'da dereceye giremedi.

  • 18 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
    18 | 24

    Grekoromen stilde 5 madalya kazanan Türkiye, 132 puanla takım halinde ikinci oldu. Bu kategoride zirvede yine Rusya (192 puan) yer alırken, Azerbaycan (76 puan) üçüncülüğü elde etti.

  • 19 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
    19 | 24

    YASEMİN'DEN ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK

    Kadın güreşinin öncülerinden Yasemin Adar, üst üste 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

  • 20 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
    20 | 24

    76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Yasemin Adar, Bükreş'te de altın madalyaya uzandı.

  • 21 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
    21 | 24

    Yasemin, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da kazandırarak tarihe geçmişti.

  • 22 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
    22 | 24

    Milli sporcu, dünya şampiyonluğuna ulaşan tek kadın Türk güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

  • 23 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
    23 | 24

    Dağıstan'da Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Elif Jale Yeşilırmak, bu kez bronz madalyada kaldı. Evin Demirhan ve Bediha Gün de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

  • 24 Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı
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    Türkiye Kadın Milli Takımı, topladığı 98 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonada kadınlarda Ukrayna 168 puanla birinci, Bulgaristan 112 punla ikinci sırayı aldı.

 

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