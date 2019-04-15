Millli güreşçiler, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde etti.
Başkent Bükreş'te 7 gün süren şampiyonada Türkiye, 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.
Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, Romanya'da tarih yazdı.
Geçen yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 5 altın ve 8 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, Bükreş'te yeni bir rekora imza attı.
Türk sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda ağır sıkletlerde yine birincilik kürsüsünde yer aldı.
7-0'LA GELEN 7. ŞAMPİYONLUK
Serbest Güreş Milli Takımı, 10 sıkletin 7'sinde madalya kazanma başarısı gösterdi.
Taha Akgül, 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.
Serbest stilde ayrıca Süleyman Atlı ve Mustafa Kaya, ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Selahattin Kılıçsallayan ikincilik kürsüsüne çıkarken, Recep Topal, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve Fatih Erdin bronz madalya elde etti.
Türkiye, serbest stilde takım halinde şampiyonluğu az farkla kaçırdı. Ay-yıldızlı ekip, 156 puanla Rusya'nın (162 puan) ardından ikinci sırayı aldı. Rusya ve Türkiye'yi, 145 puanla Azerbaycan takip etti.
RIZA KAYAALP, "ASRIN GÜREŞÇİSİ"Nİ GEÇTİ
Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-0 mağlup eden Rıza, en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçti.
Rıza, daha önce "Asrın güreşçisi" Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.
Türkiye'yi grekoromen stil 67 kiloda temsil eden Atakan Yüksel, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna imza attı.
Cengiz Arslan gümüş madalyada kalırken, Kerem Kamal ve Emrah Kuş bronz madalyayı boynuna taktı.
Son iki Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alarak dikkati çeken Metehan Başar, Bükreş'ten madalyasız döndü.
Ayrıca son üç Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş'ın yerine mindere çıkan dünya ikincisi Yakup Gör, Romanya'da dereceye giremedi.
Grekoromen stilde 5 madalya kazanan Türkiye, 132 puanla takım halinde ikinci oldu. Bu kategoride zirvede yine Rusya (192 puan) yer alırken, Azerbaycan (76 puan) üçüncülüğü elde etti.
YASEMİN'DEN ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK
Kadın güreşinin öncülerinden Yasemin Adar, üst üste 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.
76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Yasemin Adar, Bükreş'te de altın madalyaya uzandı.
Yasemin, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da kazandırarak tarihe geçmişti.
Milli sporcu, dünya şampiyonluğuna ulaşan tek kadın Türk güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.
Dağıstan'da Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Elif Jale Yeşilırmak, bu kez bronz madalyada kaldı. Evin Demirhan ve Bediha Gün de üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Türkiye Kadın Milli Takımı, topladığı 98 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonada kadınlarda Ukrayna 168 puanla birinci, Bulgaristan 112 punla ikinci sırayı aldı.
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