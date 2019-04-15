Milli güreşçiler Romanya'da tarih yazdı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı. Türkiye, Avrupa şampiyonalarındaki en fazla madalya sayısına ulaşırken, takım halinde erkekler serbest stil ve grekoromende ikinci, kadınlarda ise üçüncü oldu