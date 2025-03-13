Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor. İlk maçını İstanbul'daki RAMS Park'ta oynayacak milliler, taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Süper Lig'e verilen milli ara ile birlikte gözler, Türkiye-Macaristan mücadelesine çevrildi. Peki, bu heyecan dolu maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maç programına dair tüm detaylar…
UEFA Uluslar B Ligi’ni ikinci sırada tamamlayan Türkiye, play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İstanbul RAMS Park’ta oynanacak ilk maçta Ay-Yıldızlılar, bir üst lige yükselmek için kritik bir mücadele verecek. Milli maç nedeniyle Süper Lig’e ara verilirken, futbolseverler maç takvimine kilitlendi. Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler…
TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.
İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025
20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan
23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye
TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.
MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?
A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.
Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.