Osimhen'den şampiyonluk sözleri!

"OKAN BURUK'UN ROLÜ BÜYÜK"

Gördüğüm taraftarlar, benim buraya geldiğime inanamadıklarını söylüyorlar ama benim için çok kolay oldu. Hoca beni arayıp eğer gelmemi isterlerse bunun mümkün olup olmadığını sordu. Ona projeyi sordum ve bana projeden bahsetti. Daha para konusuna bile gelmemiştik. Onunla konuşurken, onun oyuna olan tutkusunu gördüm. Çünkü o da bu kulüp için oynamış ve burada başarılar kazanmış biri. Bana kulüpten, taraftarlardan, her şeyden bahsetti. Okan Buruk'la konuştukça ilgim daha da arttı. İlk konuşmamızdan 7 saat sonra 'Bu işi yapalım' dedim.