Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı.

Rutte ile birlikte gazetecilere açıklamalar yapan Trump, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanması planlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan açıklamalara değinen Trump "Putin'in açıklamaları umut verici ancak tam değildi. Rusya'nın orada olup olmadığını göreceğiz ancak eğer değillerse bu tüm dünya için hayal kırıklığı yaratacak." dedi.

Trump ayrıca Moskova'da bulunan Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu akşam Putin ile görüşeceğini duyurdu.

GRÖNLAND SÖYLEMİNİ YİNELEDİ

Trump, gazetecilere verdiği demeçte Grönland'a dair geliştirdiği söylemini yineledi.

Trump Grönland'ın ABD'ye katılıp katılmayacağına dair soruya "Bence bu gerçekleşecek." dedi.