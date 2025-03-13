Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf

Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.

Alper Taş; "Sevgili Kadir İnanır ağabeyimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" dedi.