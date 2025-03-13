Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
Beyninde pıhtı atması nedeniyle 9 ay boyunca hastanede tedavi gören Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf geldi
Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.
SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş, belli aralıklarla hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ı ziyaret etti.
Alper Taş; "Sevgili Kadir İnanır ağabeyimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" dedi.
Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, 14 Aralık 2024'te Kadir İnanır'ı evinde ziyaret etmişti.