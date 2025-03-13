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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 genç halı saha maçında hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İki ayrı halı saha maçında kahreden anlar: Biri 17, diğeri 20 yaşındaydı

        İstanbul'da iki ayrı halı saha maçı sırasında fenalaşan 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan ile 17 yaşındaki Hasan Yalavaç kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. İki hafta arayla yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.03.2025 - 18:21 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:41
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        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
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        İstanbul'da iki ayrı halı saha maçı sırasında fenalaşan Berat Yelkenbasan (20) ve Hasan Yalavaç (17) kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. İki hafta arayla halı sahalarda yaşanan kahreden anlar kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre, Bakırköy ilçesinde halı sahada maç sırasında fenalaşan Berat Yelkenbasan aniden yere düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, 27 Şubat 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı saha maçına çıkan Berat Yelkenbasan, bir süre sonra aniden fenalaşarak yere uzandı.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yelkenbasan'ı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırıla şahıs hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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        İKİ HAFTA SONRA YİNE AYNI KAHREDEN AN

        DHA'nın haberine göre, ikinci acı olay ise iki hafta sonra Sancaktepe ilçesinde yaşandı. Abdurrahmangazi Mahallesi'nde dün arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Hasan Yalavaç fenalaşarak yere düştü.

        Yalavaç'ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları yardımına koşarak durumunu kontrol ettikten sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yalavaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 hafta arayla yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

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