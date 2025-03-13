Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyaret başladı.

Türk yetkililerin, ziyaret kapsamında mevkidaşları ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türk heyetinin Suriye'ye bir çalışma ziyareti düzenleyeceği belirtilmişti.

Görüşme SDG ile Suriye yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın ertesinde gerçekleşiyor.

Suriye yönetimi geçtiğimiz günlerde YPG/PKK'nın siyasi yapısı olan SDG ile bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma uyarınca, SDG'nin devlet kurumlarına dâhil edilmesi kararlaştırıldı.

Anlaşmanın 2025 yılı sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.