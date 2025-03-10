SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı

Şam yönetimi ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG arasında, Kuzeydoğu Suriye’nin entegrasyonu ve siyasi sürecin geleceğine dair dikkat çeken bir anlaşma imzalandı. Şam yönetimi ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG arasında, Kuzeydoğu Suriye’nin entegrasyonu ve siyasi sürecin geleceğine dair dikkat çeken bir anlaşma imzalandı.

10 Mart 2015 Pazartesi günü, Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG arasında kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Suriye yönetimini Başkan Ahmed el-Şeraa, SDG’yi ise Mullahem Abdi’nin temsil ettiği görüşmeler sonucunda taraflar, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyonu kapsayan geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardı.

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Anlaşmanın öne çıkan maddeleri

1. Siyasi temsil ve hakların güvence altına alınması:

Dini ve etnik köken farkı gözetmeksizin tüm Suriyelilerin siyasi süreçlere katılımı ve devlet kurumlarında liyakate dayalı görev alma hakları garanti altına alınacak.

2. Kürt toplumunun statüsü:

Kürtler, Suriye devletinin asli bir bileşeni olarak kabul edilecek ve vatandaşlık ile anayasal hakları garanti altına alınacak.

3. Ateşkesin sağlanması:

Suriye topraklarının tamamında ateşkes ilan edilecek.

4. Kuzeydoğu Suriye’deki kurumların entegrasyonu:

Bölgede faaliyet gösteren tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye yönetimine bağlanacak. Sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, tüm kritik noktalar merkezi yönetimin kontrolüne alınacak.

5. Mültecilerin dönüşü:

Suriye’den ayrılan mültecilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmeleri sağlanacak ve devlet tarafından korunmaları garanti altına alınacak.

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6. Ülke birliği ve güvenliğin korunması:

Suriye devleti, ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelede desteklenecek ve Esad rejimine karşı devam eden mücadelenin sürdürülmesi sağlanacak.

7. Bölücülük ve nefret söylemlerine karşı önlem:

Tüm Suriyeli gruplar arasında bölücülük ve nefret söylemlerine karşı duruş sergilenecek, toplumsal barışı tehdit eden girişimler reddedilecek.

8. Anlaşmanın uygulanması:

Yürütme komiteleri, bu mutabakatın 2025 yılı sonuna kadar tam olarak hayata geçirilmesi için çalışacak.

Suriye ile PKK’nın suriye uzantısı SDG arasında yeni bir dönem mi?

Bu anlaşma, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG ile Şam yönetimi arasında daha önce yürütülen müzakerelerin en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle Kürt toplumuna anayasal güvence verilmesi ve SDG’ye bağlı yapılarının entegrasyonu, Şam yönetiminin örgütle ilişkilerini yeni bir boyuta taşıdığı şeklinde yorumlanıyor.