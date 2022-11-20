AA

Temmuz ayında dünya şampiyonasında büyüklerde ilk bronz madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beşinci sırada yer alarak Türk modern pentatlon tarihinde ilklere imza atan İlke Özyüksel yaptığı açıklamada, annesini götürdüğü Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'ndeki havuzda antrenman yapmasına izin verilmediğini söyledi.

Çiğdem Mahallesi'ndeki merkeze görme engelli annesi Gülcan Özyüksel ile teyzesine üyelik yaptıklarını anlatan İlke, "Bugün teyzem gelemediği için annemi refakatçı olarak havuza götürmek istedim. Anneme refakat ederek antrenman yapmak istedim ama beni havuza almadılar. Ben bugünlük parasını ödemek istememe karşın kabul etmediler." diye konuştu.

Yıllık üyelik ücretlerinin ödendiğini anlatan milli pentatlet İlke, şunları kaydetti:

"Antrenmanımdan geri kalmamak için annemin yanında yüzmek istedim. Hafta içi zaten yurtdışı kampına gideceğim. Rica etmeme rağmen kabul etmediler. Çok üzüldüm. Keçiören ve Altındağ ilçesindeki bütün havuzlarda ücretsiz yüzmeme izin verildi. Buralarda millilik belgemle havuzlara aldılar. Oysaki ki olimpik sporcular branşlarına göre Türkiye'deki bütün tesisleri kullanabilmeli. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım."