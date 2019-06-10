9 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer aldı. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 9 HAZİRAN

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 9 Haziran Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden açıklandı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 29 MAYIS 2019

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ADANA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

117902

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

041782 060793 073100 089291 235801 284346

371167 378766 390589 445132

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

01495 10489 16448 26517 33476 36266

39400 41067 50670 55771 70067 71971

73539 77276 81871 82829 85740 89232

91138 98617

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

1175 1204 1335 2692 3209 3707

3801 3919 5264 5742 5812 5945

8904 9864 9875

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

060 145 361 422 570 575

644 738 895 915

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

10 39 48 62 67 70

71 95

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 5

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

017902 107902 110902 111902 112902 113902

114902 115902 116902 117002 117102 117202

117302 117402 117502 117602 117702 117802

117900 117901 117903 117904 117905 117906

117907 117908 117909 117912 117922 117932

117942 117952 117962 117972 117982 117992

118902 119902 127902 137902 147902 157902

167902 177902 187902 197902 217902 317902

417902 517902