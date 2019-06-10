9 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer aldı. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 9 HAZİRAN
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 9 Haziran Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden açıklandı.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 29 MAYIS 2019
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ADANA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)
371167 378766 390589 445132
39400 41067 50670 55771 70067 71971
73539 77276 81871 82829 85740 89232
91138 98617
3801 3919 5264 5742 5812 5945
8904 9864 9875
644 738 895 915
71 95
114902 115902 116902 117002 117102 117202
117302 117402 117502 117602 117702 117802
117900 117901 117903 117904 117905 117906
117907 117908 117909 117912 117922 117932
117942 117952 117962 117972 117982 117992
118902 119902 127902 137902 147902 157902
167902 177902 187902 197902 217902 317902
417902 517902
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