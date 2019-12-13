Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş heyecanına tam 18 gün kaldı. Bilet almak için hala geç kalmış sayılmazsınız. Milli Piyango tam, yarım, çeyrek biletlerinden birini alarak siz de 80 Milyon liralık büyük ikramiye için şansınızı deneyebilirsiniz. Bilet aldıktan sonraki süreç çekiliş gününü beklemek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Yılın en büyük piyangosu 31 Aralık 2019 yılbaşı gecesi çekilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişte dev ikramiye sahibini bulacak. Büyük ikramiye için çekiliş saat 20.00 gibi başlanması planlanıyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

31 Aralık Yılbaşı çekilişi sonuçları Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesi mpi.gov.tr üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiyeden başlanarak en düşük ikramiyeye kadar tüm sonuçlar teker teker açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango Yılbaşı 2020 Bilet Sorgulama işlemi kolay bir şekilde yapılabilir. Habertürk’ün vatandaşlar için hazırladığı Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sayfası çekiliş sonuçlarını anlık olarak yayınlayacak. Vatandaşlar bilet numarasını yazarak hızlı bir şekilde sorgulama yapabilecekler. Ayrıca Milli Piyango sıralı tam listeyi mpi.gov.tr ile eş zamanlı olarak yayınlayacak.

Sorgulama İşlemleri Sırasıyla:

• https://www.haberturk.com/millipiyango adresini ziyaret ediniz.

• Biletinizi yanınıza alarak, bilet numaranıza bakınız.

• Bilet numaranızı sayfada bulunan bilet numarası bölümüne yazınız.

• Sorgula butonuna tıklayarak sorgulama işlemini gerçekleştiriniz.

Eğer ikramiye çıkmışsa ne kadar kazandığınızı sistem size otomatik olarak gösterecektir.

Eğer ikramiye çıkmadıysa “Biletinize ikramiye isabet etmemiştir” uyarısını göreceksiniz.

Biletinizin son iki rakamına ödül isabet ettiyse bu ödül amorti ikramiyesidir. Amorti ödülü ise bilet paranızı kurtardınız demektir.

GEÇEN SENE ÖDÜL NE KADARDI?

31 Mart 2018 çekilişinde büyük ikramiye tutarı 70 Milyon TL olarak belirlenmişti. Bu sene büyük ikramiye tutarı 80 Milyon TL oldu. Her sene katlanarak ikramiye tutarı artmaktadır.