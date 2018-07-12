Milli Savunma Bakanlığı 1500 işçi alımı sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, bakanlık tarafından açılan 1500 işçi alım ilanına başvuruda bulunmuştu. Başvuru sonuçları bakanlığın resmi sitesinde açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı 1500 işçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar...
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1500 İŞÇİ ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI
Millî Savunma Bakanlığı'na Bağlı İşyerlerine İşçi Alımı İle İlgili İlan
1. Millî Savunma Bakanlığına açıktan işçi alım ilanına müracaat ederek, mülakat/uygulamalı sınava girmeye hak kazananların listesi İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilmiştir.
2. Başvurusu uygun bulunup ön elemeyi geçen adayların müracaat ettikleri işyerlerinde, İŞKUR sitesinde beyan ettikleri bilgi ve belgeleri ibraz ederek kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Bu maksatla adayın başvuruda bulunduğu işyerinde 16, 17, 18 Temmuz 2018 tarihide belge kontrolü yaptırılacaktır.
3. Mülakat/uygulama sınavına hak kazananların listesi EK-A’da, belge kontrolü için istenen bilgi ve belgeler EK-B’dedir.
4. Bu duyuru evrak kontrol için çağrı niteliğinde olup ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır. İlanen Duyurulur.
ADAYLARIN TALEP ŞARTLARINI TAŞIYIP TAŞIMADIKLARININ TESPİTİ AMACIYLA KONTROLÜ YAPILACAK BELGELER
1. KPSS Sonuç Belgesi (Öncelikli Olarak Müracaat Eden Adaylar Hariç)
3. Adli Sicil Durum Belgesi. (e-Devlet Çıktısı Geçerlidir)
4. Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik Şubesi Onaylı veya e-Devlet Çıktısı Geçerlidir)
5. Başvurmuş Olduğu Açık İş Pozisyonunda Belirtilen Eğitim/Mesleki Yeterlilik Şartını İspatlayıcı Diploma, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ustalık Belgesi. (Diploma ve Ustalık Belgelerinde Alan ve Dallar Açık Olarak Yazılı Olacaktır, Ustalık ve Mesleki Yeterlilik Belgesi İle Başvuranlar Lise Diplomalarını ve Tıpkıçekimi Beraberinde Getirecektir)
6. Başvuru Şartında Tecrübe Aranılan Açık İş Pozisyonları İçin, Adayların Bu Şartı Sağladıklarını İspatlayıcı SGK Hizmet Dökümü.
7. Nüfus Cüzdanı Aslı (2 Adet Tıpkıçekimi ile Beraber).
8. Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği (e-Devlet Çıktısı Geçerlidir. Kayıt Kabul Esnasında Geçerlilik Tarihinin Dolmamış Olması).
9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5’nci Maddesinde Sayılan Öncelik Hakkına Sahip Olan Aday Adayları İçin İlave Olarak İstenilen Belgeler;
- 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci Maddesinin Birinci Fikrasinin (II) Numaralı Bendi Gereğince Hizmet Akdinin Feshi Dışında Bir Neden ile İş Akdi Feshedilenler için Fesih İhbarnamesi (Aslı ve 1 Adet Tıpkıçekimi).
- Terörle Mücadelede Göstermiş Oldukları Üstün Başarıları Nedeniyle Takdire Layık Görülenlerden Asgarî Tugay Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı İçin Asgarî Alay Komutanlıklarınca Kendilerine Verilen Takdir Belgesi (Aslı ve 1 Adet Tıpkıçekimi).
10. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş).
11. (1 Adet) Plastik Kapaklı Telli Dosya.
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