Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, tatlı su serbest dalışında dünya rekoru kırmak için sponsor desteği bulamayınca banka kredisi çekti. Derya Can, Burdur'un Yeşilova ilçesinde 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla "Türkiye'nin Maldivleri" diye nitelendirilen Salda Gölü'nde, kadınlar paletsiz ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde dünya rekoru kırmayı deneyecek.

ERCÜMEN'İN ARDINDAN İKİNCİ REKOR DENEMESİ

Geçen ay aynı kategoride milli sporcu Şahika Ercümen'in 65 metre derinliğe inerek kırdığı dünya rekoruna sahne olan Salda Gölü, bu kez Derya Can'ın rekor denemesine ev sahipliği yapacak. Evli ve iki çocuk annesi olan beden eğitimi öğretmeni Derya Can, rekoru kırmak için Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'na (CMAS) başvuru ücreti ödenmesi ve antrenman giderlerinin karşılanması için gerekli sponsor desteğini bulamayınca, rekor hayalini çektiği banka kredisiyle gerçeğe dönüştürme amacında.

4 TÜRKİYE REKORU BULUNUYOR

AA'da yer alan habere göre, su altı fobisini yenmek için bu spora başladığını ve 16 yıldır serbest dalış yaptığını aktaran milli sporcu, "2013 yılından beri bireysel dünya rekoru denemeleri yapıyorum. Aslında bir gölde dalış yapmak benim hep rüyamdı" dedi. Salda Gölü'nün derinliğinin dalış sporları için elverişli olduğunu belirten 39 yaşındaki sporcu, yaklaşık bir ay önce Dünya Şampiyonası'nda mücadele ettiğini ve söz konusu organizasyonda 4 Türkiye rekoru, 2 dünya beşinciliği elde ettiğini ifade etti.

95 METREYLE REKORUN SAHİBİ

Şampiyonadan sonra Salda Gölü'ne formda geldiğini vurgulayan Derya Can, şunları kaydetti: "İlk olarak paletsiz değişken ağırlık branşında dünya rekoru deneyeceğim. Bu branşın tuzlu su dünya rekoru 95 metreyle bana ait, hala kırılamadı. Normalde 27-28 derece sularda antrenman yaptığımız için buradaki suyun soğukluğuna adapte olmaya çalışıyorum. Su üstü ısısı 16, su altı diplerde 6-7 derecelere düşüyor. Beni en çok etkileyen etkenlerden biri bu. Birkaç gün suyun soğukluğuna adapte olmaya çalışacağım. Antrenmanlarımda ilk dalışlarım çok başarılıydı, 1-2 güne rekorun üstüne çıkacağımı tahmin ediyorum. Tabii ki çok fazla abartmadan sağlıklı bir şekilde rekoru kırıp ülkemize hediye etmek ilk hedefim."

"BELEDİYEYE TEŞEKKÜR EDERİM"

Derya Can, "Kendi imkanlarımızla antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ancak Yeşilova Belediyesi bize gıda ve konaklamada yardımcı oldu. Burdur Valiliği'nden de destek olunacağını söylediler. Onun dışında sponsorluk için hangi kapıyı çaldıysak maalesef kapılar yüzümüze kapandı diyebilirim. Aslında sponsorluk yasası diye de bir şey var, markalar veya firmalar sporculara verdiği maddi ve ayni yardımlarının hepsini ödedikleri vergiden düşebiliyorlar, ancak bunu çoğu kimse bilmiyor" diye konuştu.

HEDEF 65 METRENİN ALTI

Hedefinin 65 metre olan dünya rekorunu geçmek olduğunu vurgulayan milli sporcu, rekoru daha ne kadar geliştirebileceğine ise antrenmanları ilerledikçe karar vereceğini söyledi. Derya Can, kaç metreye dalacağının rekor denemesine bir iki gün kala belli olacağını aktardı. Derya Can, rekor denemesini 23-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığına işaret ederek, hava durumuna göre 22 Kasım'da tam tarihin netleşeceğini belirtti. Can, Salda Gölü'nde dünya rekoru kırarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne de dikkati çekmek istediğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ