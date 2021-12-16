Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi ve C Ligi'nde yer alan Milli Takımımızın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları'yla mücadele edecek.

TURNUVANIN FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde: