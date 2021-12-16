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Haberler Futbol Milli Takım Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi ve C Ligi'nde yer alan Milli Takımımızın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları'yla mücadele edecek.

TURNUVANIN FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

Müsabakalar

Tarih

1 ve 2. maçlar

2-8 Haziran 2022

3 ve 4. maçlar

8-14 Haziran 2022

5 ve 6. maçlar

22-27 Eylül 2022

Yarı finaller

14-15 Haziran 2023

Final ve üçüncülük maçı

18 Haziran 2023

Play-out maçları

21-23 ve 24-26 Mart 2024
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