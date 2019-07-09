Tarifeli uçakla başkent Moskova'dan gelen mili kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın ile sporcuların aileleri karşıladı.

Başkan Yalçın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcular, antrenörler ve emeği geçenlere başarılarından dolayı teşekkür etti.

Gençlerin, imkan verildiğinde başarılı işlere imza attıklarını ifade eden Yalçın, "İnşallah bunlar 2024 ve 2028'in ayak sesleridir. Bu gelen genç takım şu ana kadar 80 yarışa girdi. Yaklaşık 53 en iyi dereceleri var, 17 final ve 17 yarı finalle geri dönüyorlar. Tarihimizde ilk kez 5 madalya aldık." dedi.

Yalçın, dört madalyayı bir salise ile kaçırdıkları için şansız olduklarını dile getirerek, "Yerli ve milli olunduğu zaman başarı gelecektir. Buradaki bütün ekip yerli ve millidir. Kendi çocuklarımızdır. Bu çocuklarımıza aynı imkanları vermeye devam edeceğiz. İnşallah olimpiyatlarda bizi en güzel şekilde temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Milli yüzücü Beril Böcekler, turnuvadan 2 gümüş madalya ile döndüğünü, bin 500 metre serbestte olimpiyat A barajını geçtiğini belirtti. Bunu başaran ilk Türk kadın sporcu olduğuna dikkati çeken Böcekler, takım olarak birbirlerine destek olduklarını ve beraber başardıklarını söyledi.

Beril, yarış esnasında Türk bayrağı sallayarak, destek olan arkadaşlarının kendisini çok etkilediğini ifade ederek, "Bin 500 metre serbestin yarı finalinde en kötü kulvarda yarışıyordum. Derecem kötüydü. Sekizinci kulvardaydım. Oradaki seride geriden gelerek ikinci oldum. Genelde de ikinciliği elde ettim. Bu derecemle olimpiyat A barajını geçtim. Şu an olimpiyat barajı için 800'e bir saniyem kaldı. İlk önce onu geçmeyi hedefliyorum. " şeklinde konuştu.

Demirkan Demir, 100 metre kurbağalamada üçüncü olduğunu, bu sene ikinci kez Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katıldığını belirtti.

Milli takımın her sene kendisini geliştirdiğini dile getiren Demirkan, "Daha öncelerde final bile göremezken bu sene sürpriz madalyalar aldık. Bu çok güzel bir duygu." dedi.

Karışık bayrak takımıyla madalyaya hak kazanan Aleyna Özkan da ilk senelerde takım olarak çok zorlanırken şimdi finallerde başarı için çalıştıklarını söyledi. Özkan, bu turnuvada ilklere imza atıldığını, madalyalar kazandıklarını kaydederek, "Bu sene de çok büyük başarılarla döndük. Birçok madalya aldık. Herkes en iyi derecelerini yaptı." değerlendirmesini yaptı.

38 YENİ TÜRKİYE REKORU

Şampiyonada, Beril Böcekler 2 gümüş madalya alırken Demirkan Demir, 4x100 metre karışık bayrak takımı ve 4x100 metre karışık bayrak erkek takımında bronz madalya elde etti. Organizasyonda, Beril Böcekler 8.34.56'lık derecesiyle 800 metre serbestte ve 16.21.392'luk derecesiyle 1500 metre serbestte gümüş madalyanın sahibi oldu. Demirkan Demir ise 1.00.84'lük derecesiyle 100 metre kurbağalamada üçüncülük kürsüsüne çıktı. Şampiyonada, Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç’ten oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı, 3.52.35'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı. Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Emir Şimşek, Baturalp Ünlü'den oluşan 4x100 metre karışık bayrak erkek takımı da bronz madalya kazandı. Şampiyonada 1500 metre serbestte 16.21.39'luk derecesi ile ikinci olan Böcekler 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederken, 38 yeni Türkiye rekoru da kırıldı.