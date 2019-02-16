Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, mimarlık firması işleten S.E. ve eşi P.E., polise giderek, kendilerini ölümle tehdit eden kişiler tarafından 15 bin TL'lerinin alındığını anlatıp, şikâyetçi oldu. Çiftin şikâyeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Mimar çifti tehdit ederek, "Piyasaya borcumuz var, bize para verin. Bizi herkes tanır, sizi öldürürüz' dedikleri öne sürülen 2'si kadın, 4 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

"YAĞMA, ŞANTAJ VE TEHDİT"

DHA'da yer alan habere göre Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekiplerince şüpheliler Aleyna K., Yasemin K., Alperen A.K. ve Sezer Ç. dün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından 'yağma, şantaj ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sezer Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.