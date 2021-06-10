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Defalarca taciz! İğrenç olay!

İstanbul Maltepe'de, 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanan ve 2 yıl hapis cezası verilen şüphelinin aynı gün bindiği başka bir minibüste bir kadını taciz ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Tacizci, tutuklanarak cezaevine gönderildi

REZİLLİK! Son dakika: Çocuğa tacize hapis cezası - VİDEO HABER
Defalarca taciz! İğrenç olay!
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DHA

İstanbul Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde, 2 Mart tarihinde gerçekleşen olayda iddiaya göre okuldan dönen 13 yaşındaki kız, evine gireceği sırada arkasından takip eden kişinin tacizine uğradı.

Şüpheli, öğrenciye evinin girişinde madde koklatmaya çalışınca aralarında arbede yaşanırken, olay yerinden kaçan 17 yaşındaki Ö.Ç isimli şüpheli Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"BENİ DE TACİZ ETTİ" İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, aynı gün Maltepe'den Kartal'a gitmek üzere olan minibüse binen D.A, şüpheli Ö.Ç.'nin kendisini taciz ettiğini iddia etti. Ö.Ç, dün Kartal Anadolu Adliyesi'ne duruşma için getirildi.

3 KADINI TACİZDEN 2 YIL HAPİS ALDI

Şüpheli Ö.Ç, minibüsteki 3 ayrı kadını taciz ettiğinin belirlenmesi üzerine mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ö.Ç.'nin kız çocuğuna taciz ile ilgili davasının devam ettiği öğrenildi.

İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Öte yandan, olayın yaşandığı minibüsün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Ö.Ç'nin minibüse bindikten sonra oturduğu koltukta rahat tavırlarla çekirdek yediği ve minibüste bulunan kadınları takip ettiği, fırsat buldukça ise arka koltukları boş kalan kadınların arkalarına oturarak kadınları taciz ettiği görülüyor.

BİR KADIN TACİZCİYE VURUYOR

Görüntülere ayrıca, minibüste tacize uğrayan D.A'nın durumu fark ederek şüpheliye vurmaya başladığı ve şüpheli Ö.Ç'nin kapısı açılan minibüsten inerek kaçtığı yansıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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