Minik Deniz'in kopan parmağı 3 saatte yerine dikildi

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Adana'da İlköğretim öğrencisi 6 yaşındaki Deniz Oruç, okulda arkadaşları ile teneffüste oynarken sağ el beşinci parmağı kapanan kapıda sıkışarak tırnak yatağı olarak adlandırılan yerden koptu. Öğretmenleri tarafından hemen müdahale edilen Deniz Oruç, kopan parmağı da alınarak ambulans ile Medline Adana Hastanesi acil servisine götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından kopan parmağı yerine dikmek için Mikrocerrahi Uzmanı Dr. Bülent Özdemir ve ekibi küçük kızı vakit kaybetmeden ameliyata aldı.

AMELİYAT BAŞARI GEÇTİ

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Bülent Özdemir, küçük Deniz’in kopan parmağını mikro cerrahi yöntemiyle başarılı bir şekilde yerine diktiklerini belirterek, “Deniz, sağ elinin beşinci parmak uç kısımda tamamen kopma durumu ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük kızı, mikro cerrahi yöntemi ile kopan parmağını yerine yerleştirme işlemi yapmak üzere ameliyata aldık. Yaklaşık 3 saat süren işlemin sonrasında kopan parmağı, damar ve sinirlerle birlikte yerine tamamen diktik. İşlem sonrasında ilk kontrollerini yaptığımızda parmak dolaşımının gayet iyi olduğu tespit ettik. Şu an ameliyatın üzerinden tam 1 ay geçmiş durumda ve yapılan son kontrollerde küçük hastamızın durumu gayet iyi görünüyor. Parmağını hareket ettirmeye başladı bile” dedi.

ZAMANINDA VE DOĞRU YETİŞTİRMEK ÖNEMLİ

Bu tür kopmalarda hastanın hastaneye başvuru süresinin çok önemli olduğuna da dikkat çeken Dr. Bülent Özdemir, "Parmak ucu kopmalarında kopan parmağın buz kalıpları yerine soğuk suyla hafifçe ıslatılmış temiz bir bezin içinde hızlıca hastaneye ulaştırılması gerekiyor. Bu şekilde gerçekleşen erken başvurularda kopan parmağı kurtarma şansımız çok daha fazla oluyor” şeklinde konuştu.