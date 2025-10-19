Minik kalbinde açılan "tünel"le rahat nefese kavuştu

Aydın'da yaşayan Ruken Babat ve Hüseyin İleri çifti, mart ayında ilk çocukları Mustafa Kayrayı kucağına aldı.

Kalbindeki sağlık problemi nedeniyle solunum zorluğu yaşayan, buna bağlı olarak sık sık moraran bebek, kentte gördüğü tedavilerin ardından 4 aylıkken İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bebeği muayene eden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine, yapılan tetkikler sonucunda kalpteki atardamarlardan temiz kan pompalayan damarın soldan, kirli kan pompalayan damarın sağdan çıkması gerekirken, her iki atardamarın da bebeğin kalbinin sağ tarafından çıktığını, kalpten akciğere giden damarın kapakçığının ise gelişmediğini belirledi.

Bebeğin kalbindeki anomaliler nedeniyle oksijen değerinin düştüğü, morarmaların bundan kaynaklandığı tespit edildi.

Mustafa Kayra bebek, cerrahi müdahale öncesi biraz daha büyümesi ve kilo alması için kardiyoloji kliniğinde müşahede altında tutuldu. Bebek, oksijen değerinin kritik seviyelere inmesi üzerine henüz 5 aylıkken eylül ayında ameliyata alındı.

Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta Mustafa Kayranın kalbinde açılan, genişliği 2, uzunluğu 3 santimetre olan "tünel"le yanlış yerdeki damarın yeri düzeltildi, kapakçık oluşturuldu. TÜNEL İÇİN KALP ZARI KULLANILDI Doç. Dr. Nihat Çine, AA muhabirine bu tip riskli ameliyatların 1 yaşından sonra planlandığını ancak bebeğin hayati riski nedeniyle daha erken yapıldığını söyledi. Ameliyatın da riskli olduğunu vurgulayan Çine, şu bilgileri verdi: "Kalbin içinde aynı bölümden çıkan iki damarı düzeltmek için orada bir tünel oluşturmamız gerekliydi. Kalbin içinde bir tünel yaparak temiz kanın kalbin sol tarafından vücuda dağılmasını sağlayacak bir yol oluşturduk. Böylece temiz kan kalbin sol tarafından bütün vücuda dağılabilecek hale geldi. Kalbin içindeki bu tüneli hastanın kendi kalp zarından hazırladığımız bir yamayla oluşturduk. Kalbin sağ tarafındaki darlıkları giderdik, bu kısımda ise gelişmemiş olan bir kapak vardı. Gelişmemiş kapağın fonksiyonu yoktu. Biz oraya bir kapakçık oluşturduk. Kayra için milimetrenin onda biri inceliğinde, soğan zarı inceliğinde diyebileceğim sentetik bir materyalden oraya bir kapakçık yaptık. O kapakçık sayesinde kalbin sağ tarafı da akciğerlere temizlenmek üzere kanı iletmiş oldu."