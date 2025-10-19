Habertürk
        Minik kalbinde açılan "tünel"le rahat nefese kavuştu

        Minik kalbinde açılan "tünel"le rahat nefese kavuştu

        Aydın'da kalbinde yapısal bozuklukla dünyaya gelen ve bu nedenle solunum sıkıntısı yaşayan bebek Mustafa Kayra İleri, kalbinde açılan "tünel"le iyileşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 12:19 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:19
        Minik kalbinde açılan "tünel"le rahat nefese kavuştu
        Aydın'da yaşayan Ruken Babat ve Hüseyin İleri çifti, mart ayında ilk çocukları Mustafa Kayrayı kucağına aldı.

        Kalbindeki sağlık problemi nedeniyle solunum zorluğu yaşayan, buna bağlı olarak sık sık moraran bebek, kentte gördüğü tedavilerin ardından 4 aylıkken İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Bebeği muayene eden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine, yapılan tetkikler sonucunda kalpteki atardamarlardan temiz kan pompalayan damarın soldan, kirli kan pompalayan damarın sağdan çıkması gerekirken, her iki atardamarın da bebeğin kalbinin sağ tarafından çıktığını, kalpten akciğere giden damarın kapakçığının ise gelişmediğini belirledi.

        Bebeğin kalbindeki anomaliler nedeniyle oksijen değerinin düştüğü, morarmaların bundan kaynaklandığı tespit edildi.

        Mustafa Kayra bebek, cerrahi müdahale öncesi biraz daha büyümesi ve kilo alması için kardiyoloji kliniğinde müşahede altında tutuldu. Bebek, oksijen değerinin kritik seviyelere inmesi üzerine henüz 5 aylıkken eylül ayında ameliyata alındı.

        Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta Mustafa Kayranın kalbinde açılan, genişliği 2, uzunluğu 3 santimetre olan "tünel"le yanlış yerdeki damarın yeri düzeltildi, kapakçık oluşturuldu.

        TÜNEL İÇİN KALP ZARI KULLANILDI

        Doç. Dr. Nihat Çine, AA muhabirine bu tip riskli ameliyatların 1 yaşından sonra planlandığını ancak bebeğin hayati riski nedeniyle daha erken yapıldığını söyledi.

        Ameliyatın da riskli olduğunu vurgulayan Çine, şu bilgileri verdi: "Kalbin içinde aynı bölümden çıkan iki damarı düzeltmek için orada bir tünel oluşturmamız gerekliydi. Kalbin içinde bir tünel yaparak temiz kanın kalbin sol tarafından vücuda dağılmasını sağlayacak bir yol oluşturduk. Böylece temiz kan kalbin sol tarafından bütün vücuda dağılabilecek hale geldi. Kalbin içindeki bu tüneli hastanın kendi kalp zarından hazırladığımız bir yamayla oluşturduk. Kalbin sağ tarafındaki darlıkları giderdik, bu kısımda ise gelişmemiş olan bir kapak vardı. Gelişmemiş kapağın fonksiyonu yoktu. Biz oraya bir kapakçık oluşturduk. Kayra için milimetrenin onda biri inceliğinde, soğan zarı inceliğinde diyebileceğim sentetik bir materyalden oraya bir kapakçık yaptık. O kapakçık sayesinde kalbin sağ tarafı da akciğerlere temizlenmek üzere kanı iletmiş oldu."

        Çine, ameliyatta mühendislik hesapları yaptıklarını dile getirerek, "Ameliyat bizim için tıp doktorluğunun ötesinde birazcık da mühendislik çalışması gibiydi. Gerekli yerleri daraltmayacak şekilde, kalbin içinde bir tünel oluşturmaya çalıştık. Gerekli yerde kalbin içinde kan akımını yönlendirecek şekilde bir tünel oluşturduk. Mühendislerin bir köprü yaptığı gibi biz de önce bir tünel sonra çok ince bir materyalden, soğan zarı inceliğinde bir sentetik materyalden kapakçık oluşturmaya çalıştık. Bunlar birazcık mühendislik çalışması gibi oldu" ifadelerini kullandı.

        ANNE VE BABA MUTLU

        Anne Ruken Babat İleri, bebeğinin iyileşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Ameliyattan sonra hayatlarının değiştiğini anlatan anne İleri, şunları kaydetti: "Her şeyden önce oğlumun rengi ve gülüşü değişti. Çok durgun ve sakin bir bebek diye biliyorduk meğerse rahatsızlığından dolayı yorgun ve durgunmuş. Biz çok şanslıyız, karşımıza Nihat hoca gibi iyi bir insan ve doktor çıktı."

        Baba Hüseyin İleri de oğlunun yüzünün artık güldüğünü, onu korkmadan kucağına aldığını belirtti.

