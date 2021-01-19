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Minik kanguru uçakla seyahat etti... Viral oldu!

DHA

ABD'de Kuzey Carolina'dan Virginia'ya nakil edilen Harry adlı bebek kanguru uçakta yolcularla birlikte seyahat etti.

DHA'nın haberine göre American Airlines uçağına ait seferde uçaktaki yolcularla birlikte seyahat eden Harry adlı minik kanguru uçuşta ilgi odağı oldu.

Harry bagaj bölümünde seyahat etmek yerine, normal yolcu gibi kabinde yolculuğuna devam etti.

KORİDORDA DOLAŞTI

Yaban hayatı korumaya dair bir proje kapsamında gerçekleştirilen Virginia'ya seyahatinde Harry'e eğiticisi de eşlik etti.

Kabin ekibinde görevli bir memur o anları kayda aldı.

Videoda, yavru kangurunun yumuşak bir kese tutan bir eğitici tarafından koridora doğru çekildiği anlar görüldü.

Sosyal medyada ilgi odağı olan kangurunun anları viral oldu.