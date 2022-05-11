Miras tartışmasında kardeş katili oldu 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Nizamettin Gürcan (60), miras yüzünden tartıştığı kardeşi Mustafa Gürcan'ı (43) tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana geldi. Nizamettin ve Mustafa Gürcan kardeşler arasında, aileden kalan bir miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Nizamettin Gürcan, tabancayla kardeşine ateş etti.

Mustafa Gürcan vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Nizamettin Gürcan, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Mustafa Gürcan ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nizamettin Gürcan, ifadesinde kardeşi ile miras yüzünden kavga ettiklerini ve tabancayla ateş ettiğini itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.