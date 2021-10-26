Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

FOX TV'nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi 'Misafir' için geri sayım başladı. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

MİSAFİR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun süredir merakla beklenen dizi Misafir'in ilk teaser'ı yayımlandı. Hikayesi ile dikkat çeken dizi 4 Kasım Perşembe akşamı FOX'da olacak.

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Arda Sarıgün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı Misafir dizisinin kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Ozan Dolunay, Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler yer alıyor.