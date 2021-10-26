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Misafir dizisi ne zaman başlıyor? Misafir dizisi konusu nedir? İşte FOX TV dizisi Misafir'in oyuncu kadrosu

Misafir dizisi için artık heyecan dorukta. Başrollerini ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Buğra Gürsoy'un paylaştığı dizi ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte Misafir dizisi yayın tarihi, konusu ve oyuncuları...

Misafir dizisi ne zaman başlıyor? Misafir dizisi konusu nedir? İşte FOX TV dizisi Misafir'in oyuncu kadrosu

FOX TV'nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi 'Misafir' için geri sayım başladı. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

MİSAFİR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun süredir merakla beklenen dizi Misafir'in ilk teaser'ı yayımlandı. Hikayesi ile dikkat çeken dizi 4 Kasım Perşembe akşamı FOX'da olacak.

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Arda Sarıgün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı Misafir dizisinin kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Ozan Dolunay, Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler yer alıyor.

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