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        Haberler Yaşam Misafirleriniz bayılacak! Ev yapımı leziz su böreği tarifi!

        Misafirleriniz bayılacak! Ev yapımı leziz su böreği tarifi!

        Su böreği, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Hem lezzetli hem de doyurucu olan su böreği, misafirlerinize ikram etmek için ideal bir seçenektir. İşte evde yapabileceğiniz kolay su böreği tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:34
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        Misafirlerinizin ağzını sulandıracak, lezzetli ve doyurucu bir su böreği tarifi arıyorsanız, bu tarif tam size göre! Ev yapımı su böreği, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Bu tarifle, misafirlerinize enfes bir su böreği ikram edebilirsiniz.

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        SU BÖREĞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

        • 5 adet yumurta
        • 1 su bardağı ılık su
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • Aldığı kadar un

        İç harcı için

        • 500 gram beyaz peynir
        • 100 gram maydanoz
        • 1 adet yumurta
        • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
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        SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

        • Hamur için yumurtaları bir kaba kırın. Üzerine ılık suyu, tuzu ve unu ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru üzerini streç filmle kapatarak 30 dakika dinlendirin.
        • İç harcı için peyniri rendeleyin. Maydanozu ince ince kıyın. Yumurtayı ve sıvı yağı da ekleyip karıştırın.
        • Dinlenen hamuru tezgaha alın. 10 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı ince bir yufka olacak şekilde açın.
        • Yufkaların üzerine iç harçtan koyun. Yufkaları rulo şeklinde sarın.
        • Ruloları yağlanmış tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
        • Sıcak servis yapın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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