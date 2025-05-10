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        Haberler Yaşam Misina ve çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı

        Misina ve çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde amatör balıkçılar, tekneyle açıldıkları denizde misina ve çuvala dolanmış halde buldukları yavru deniz kaplumbağasını kurtarıp, suya bıraktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:37 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:37
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        Çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı
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        Oba Mahallesi açıklarında dün bir grup amatör balıkçı, su yüzeyinde çuval ve misinaya dolanmış yavru deniz kaplumbağasını gördü.

        Tekneye aldıkları kaplumbağayı bıçakla kestikleri çuvaldan kurtaran balıkçılar, boynuna dolanmış misinayı da çıkardı.

        Balıkçılar ardından deniz kaplumbağasını denize bıraktı.

        Balıkçılar, deniz kaplumbağasını kurtarma anlarını cep telefonu kamerası ile kaydetti.

        Görüntülerde; misina ve çuvalı keserken tedirgin olan balıkçıların deniz kaplumbağasını bırakması ve "Bizim köylü hadi yürü" demesi yer aldı.

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        #yavru deniz kaplumbağası
        #caretta caretta
        #Antalya
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