        Haberler Dünya Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Ateşkeste anlaşma sağlanırsa Trump'ı imza törenine davet ediyorum | Dış Haberler

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Ateşkeste anlaşma sağlanırsa Trump'ı imza törenine davet ediyorum

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı ateşkes müzakerelerinin "olumlu ilerlediğini", tarafların ateşkes anlaşmasına varması durumunda imza törenine katılması için ABD Başkanı Donald Trump'ı Mısır'a davet etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:10 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:10
        Sisi'den Trump'a davet
        Kahire’nin doğusunda düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Sisi, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı ateşkes müzakerelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

        Sisi, "Ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanırsa ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine katılmaya davet ediyorum, katılımınız harika olur." dedi.

        Ülkesinin Filistin konusundaki yapıcı tutumunda kararlı olduğuna işaret eden Sisi, Trump'ın Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirme çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

        Pazartesi günü Şarm eş-Şeyh'te başlayan Hamas ile İsrail heyetleri arasında Trump’ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin dolaylı müzakereler devam ediyor.

        Görüşmelerde, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri ile İsrail'in Gazze’den çekilme haritalarının da ele alındığı belirtiliyor.

        Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, bu sabah yaptığı yazlı açıklamada, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde İsrail heyetiyle yürütülen dolaylı müzakerelerde, anlaşma sürecinde olumlu gelişmeler yaşandığını ve Hamas heyetinin "gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek, anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiğini" ifade etti.

        Açıklamada ayrıca, müzakerelerde, saldırıların tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi ve esir takasının uygulanma mekanizmaları üzerinde durulduğu ve üzerinde mutabık kalınan kriter ve sayılara göre serbest bırakılacak esirlerin listeleri karşılıklı olarak müzakere edildiği bilgisi paylaşıldı.

