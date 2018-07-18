Mısır'da çok takipçili sosyal medya hesaplarını devlet denetleyecek

- AFP

Mısır'da kabul edilen yeni bir kanuna göre devlet, 5 binden fazla takipçisi olan sosyal medya hesaplarını denetleyebilecek.

Kanuna göre, 5 binden fazla takipçisi olan kişisel bir sosyal medya hesabı, blog ya da internet sitesi yayın organı olarak kabul edilecek ve basın kanununa tabi olacak.

Kanunu eleştirenler, bunun ifade özgürlüğünü ya da muhalif görüşleri bastırmaya yarayacağını düşünüyor.

Son aylarda bir dizi muhalif aktivist internet üzerinden yalan haber yayma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ordunun, Mısır'da seçimle iktidara gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirdiği 2013'ten beri ülkede onbinlerce kişi gözaltına alındı.

Pazar günü Meclis'in 3'te 2'sinin oyuyla geçen yeni kanun, Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarındaki popüler hesapları, Mısır'ın basın düzenleme kuruluşunun denetimine sokuyor.

Basın Yönetimi Üst Kurulu, "halkı suç işlemeye teşvik etmek" ve "insanlara ya da dinlere hakaret" suçlamalarını yönelttiği internet sitelerini bloke edebilecek ve bu suçları işleyen sosyal medya kullanıcılarına karşı dava açabilecek.

Fransız haber ajansı AFP, basın sendikasından gelen baskılar üzerine, gazetecilerin tutuklu yargılanmaları hükmünün askıya alındığını bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü yetkilisi Najia Bounaim ay başında yaptığı açıklamada, kanunun "Basın ve gazetecilik açısından dünyanın en baskıcı ülkelerinden biri olan Mısır'da kitlesel sansürü yasallaştıracağı ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırıları artıracağı" uyarısında bulunmuştu.

Pazar günü de İnsan Hakları İzleme Örgütü, hükümetin aktivistlere ve gazetecilere dava açmak için terörle mücadele yasalarını kullanmasını eleştirmişti.

2015 yılında çıkarılan bir yasayla, "terör saldırılarıyla ilişkili olaylarda" resmi açıklamalara ters düşen haberler yasaklanmıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütüne göre, Mısır basın özgürlüğü konusunda 180 ülke arasında 161'inci sırada.

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