Mısır, Lübnan ve Irak'ta koronavirüs bilançosu artıyor

AA

Mısır, Lübnan ve Irakta koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor.

MISIR

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki bir turistik gemide 33 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi.

Sağlık Bakanı Hale Zayid düzenlediği basın toplantısında, söz konusu turistik gemide 171 kişide yapılan testler sonucu 33 kişide koronavirüs tespit edildiğini, ancak vakalarda salgına ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığını söyledi.

Zayid, bir gün önce aynı gemide yapılan tetkikte koronavirüs tespit edildiği duyurulan 12 kişiye ilişkin yapılan testler sonucu yalnızca bir kişide virüsün tespit edildiğini kaydetti. Zayid, daha önce de biri Mısırlı olmak üzere toplam üç kişinin virüse yakalandığının açıklandığına dikkat çekti.

LÜBNAN

Lübnan'da koronavirüs vaka sayısının, son olarak 6 kişide daha saptanmasıyla 28'e yükseldiği bildirildi.

Refik Hariri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, 140 kişi üzerinde yapılan test sonucu 6 kişide sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre daha önce Lübnan'daki vaka sayısı 22 olarak duyurulmuştu.

IRAK

Irak'ta ise koronavirüs vaka sayısının 56'ya yükseldiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 72 kişi üzerinde yapılan testlerin sonucunda İran'dan gelen 49 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde ikinci koronavirüs vakasının tespit edildiği kaydedildi.

Irak Sağlık Bakanlığı salgına ilişkin dün yaptığı açıklamada, 4 kişinin virüsten öldüğünü duyurmuştu.