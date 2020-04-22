Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 pandemisiyle mücadelede, özellikle bu ülkede kullanılan ve yararlı olduğu düşünülen bazı destek tedavi yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemlerin bazılarının Sağlık Bakanlığı’nın organizasyon ve algoritmaları ile ülkemizde de etkili şekilde kullanıma alınarak hastalığın kontrolüne katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

AtiGen Kök Hücre Merkezi Sorumlu Hekimi DoçDr. Nesrin Erçelen “Çin bilim insanları yaptıkları yayınlarda, ülkelerinde uygulanan bu destek tedavilerden bir tanesinin de Mezankimal Kök Hücre (MKH)(MSCs) olduğunu açıkladılar” diyor ve devam ediyor; “Bu tedaviyle ilgili yayınlarda, virüs tarafından tetiklenen bağışıklık sisteminde virüsün oluşturduğu baskılama ve kargaşayla birlikte görülen abartılı inflamasyonun akciğer harabiyetine yol açtığı, MKH’lerin ise immün sistemde (bağışıklık sistemi) düzenleyici ve inflamasyon önleyici etkilerinin rol oynadığı gösterilmiştir.”

BİRÇOK TEDAVİDE KULLANILIYOR

Mezankimal Kök Hücrenin günümüzde dünyada ve Türkiye’de (Sağlık Bakanlığı yönergelerine uygun şekilde) birçok tedavide kullanılıyor. (yarasa tedavisi, rekonstrüktif ameliyatlar, ortopedi ameliyatları, kas sinir zedelenmeleri vb) Bunun dışında bu alanda yine dünyayla birlikte Türkiye’de de devam etmekte olan 600’ü aşkın (MKH ile ilişkili) yeni tedavi ve klinik uygulama çalışması bulunuyor. Bu çalışmaların 377’sinin MKH’nin bağışıklık sistemi düzenleyici etkisiyle ilgili olduğu belirtiliyor. (GVHD, MS, IBD vb)

TÜRKİYE’DE DE BİR SERİ HASTAYA UYGULANDI

Doç Dr. Nesrin Erçelen, söz konusu hastalıklarda kullanılan MKH’lerin bağışıklık sistemi düzenleyici ve inflamasyon önleyici özelliklerinin Çin’de yapılan Covid-19 tedavi sonuçlarında da gösterildiğini söylüyor ve “Bu bulgular sonucunda Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Sağlık Bakanı ‘Salgın nedeniyle bilimsel olduğu gösterilen etkili tedavileri imkan ölçüsünde deneyelim’ tavsiyesinde bulunmuştur. Bunun üzerine Marmara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi’nde mevcut hiç bir tedavi algoritmasına yanıt vermeyen veya kötü prognozlu (gidişli) bir seri hastaya Çin’de ve halihazırda Türkiye’de GVHD (doku reddi) gibi hastalıklarda uygulanan bir tedavi şekli olan MKH destek tedavisi verilmiş olup sonuçları takip edilmektedir. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun kök hücre ile ilişkili COVID-19 tedavileri ve MKH uygulamaları düzenlemelerine göre belirlenecek tedavi ve araştırma algoritmaları yakından izlenmektedir” diyor.