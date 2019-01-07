Fenerbahçe'nin forvet hattı için teklifte bulunduğu ortaya çıkan Alberth Elis'in transferinde pürüz çıktı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre ABD Ligi MLS'te Houston Dynamo forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, ülkesi Honduras'ta bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini ancak ligin sahibi konumunda bulunan MLS'in gitmesine izin vermediğini söylediği öğrenildi.

MLS kuralları, diğer liglerden farklı olarak işlerken oyuncuların sözleşmeleri kulüplere değil, federasyona ait bulunuyor. Yani bir transfer için kulüpten ziyade MLS ile pazarlık yapılması gerekiyor. hatırlanacağı gibi Trabzonspor, Fabian Castillo; Beşiktaş ise Cyle Larin transferlerinde MLS ile bazı problemler yaşamıştı.

Fenerbahçe'yi ve Diego Reyes'i Instagram'dan takibe alarak taraftarlarda heyecan yaratan Alberth Elis, Sarı-Lacivertliler'i çok istediğini söylese de bu transferin nasıl sonuçlanacağı MLS'in tavrından ötürü merak konusu oldu.

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