Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

İspanya’nın Barselona kentinde 24-27 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) için koronavinüs nedeniyle yaşanan iptaller devam ederken, etkinliği düzenleyen Dünya GSM Birliği (GSMA) yeni iptallerin yaşanmaması için bir dizi önlem aldı.

LG, Nvidia, Ericsson, Amazon’un ve ardından Sony'nin salgının yarattığı risk nedeniyle bu yıl katılmayacağını duyurduğu ve Samsung’un ise katılımcı sayısını sınırlayacağı MWC’de bu yıl 14 gün kuralı uygulanacak.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre konuyla ilgili olarak GSMA CEO’su John Hoffman tarafından katılımcılara “Koronavirüs Güncellemesi” başlığıyla gönderilen duyuruda, “Koronavirüs'ün özellikle Çin'den beklenen 5-6 bin kişi dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar açısından endişe yarattığını biliyoruz.

Başta ZTE ve Huawei olmak üzere Çinli katılımcılarımızın uyguladıkları önleyici tedbirler için minnettarız. Bugün itibariyle GSMA planlandığı gibi ilerliyor ve MWC’ye Barselona 24-27 Şubat 2020'de ev sahipliği yapacak. Bu sene hala 2 bin 800'den fazla katılımcı gelecek” denildi.

ÇİNLİLERDEN KANIT İSTENECEK

Şu ana kadar 900'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin artırıldığına dikkat çekilen duyuruda, alınan son kararlar ise şöyle sıralandı:

Çin’in Hubai eyaletinden gelen kişilerin MWC kapsamında düzenlenecemk olan etkinliklere erişmesine izin verilmeyecek

Çin'den gelen tüm katılımcıların etkinlikten 14 gün önce Çin dışında olduklarına dair kanıt (pasaport damgası, sağlık sertifikası) göstermeleri istenecek.

Sıcaklık taraması uygulanacak.

Katılımcıların enfekte olmuş herhangi biriyle temas halinde olmadıklarını kendi kendilerine onaylamaları gerekecek.

Koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini ve planlamaları da buna göre gözden geçireceklerini açıklayan GSMA, MWC için uygulamaya aldıkları tüm önlemleri ise şu maddelerle duyurdu:

Yemek yeme alanları, halka açık dokunmatik ekranlar, WC’ler, yüzeyler, korkuluklar, girişler ve çıkışlar gibi tüm yüksek hacimli temas noktalarındaki temizleme ve dezenfeksiyon uygulamaları artırılıyor.

'EL SIKIŞMAYIN' TAVSİYESİ

Yerinde tıbbi destek hizmetleri geçen yıla göre iki katına çıkarılıyor.

Hem online hem de offline bilgi paylaşımı ve tabelalar yoluyla farkındalık kampanyası başlatılıyor.

Kamusal alanlarda kullanım için dezenfektan ve dezenfeksiyon malzemeleri temin edildi.

Tüm personele standart kişisel önleyici tedbirler hakkında farkındalık eğitimleri (kişisel hijyen, dezenfeksiyon ürünlerinin kullanım sıklığı vb.) veriliyor.

Katılımcılara kişisel hijyen önlemleri ve ortak önleyici davranışlar hakkında rehberlik ile birlikte standların, ofislerin etkili temizliği ve dezenfeksiyonu konusunda tavsiyeler veriliyor.

Barselona’daki otellerde, toplu ve özel ulaşım araçlarında, restoranlarda ve alışveriş merkezi gibi perakende satış noktalarında kamu sağlığına yönelik rehberlik ve bilgilendirme hizmetleri sunulacak.

Açıkhavada, katılımcılara hijyen önerilerini hatırlatan yeni reklam tabelaları yerleştirilecek.

Tüm hoparlörler için mikrofon dezenfekte etme ve değiştirme protokolü uygulanacak.

Tüm katılımcılara “el sıkışmamaları” için tavsiyede bulunulacak.

12-29 Şubat 2020 tarihleri ​​arasında tüm katılımcılar için 7/24 çalışacak telefonla güvenlik ve tıbbi hizmet verilecek. Bu özel çağrı merkezinin numarası, katılımcıların yaka kartlarının arkasında, MWC uygulamasında ve fuar alanında görünür olacak.