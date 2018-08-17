Monaco - Lille maç önü

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Monaco, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Lille takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 3 puanlı Monaco 4. sırada bulunuyor, Lille 3 puana sahip ve 3. sırada. Monaco, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lille son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 114 kodlu maçı oynayanlar; Monaco galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Lille galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Monaco son haftadaki Troyes müsabasında 0-3 kazandı.

Lille, St Etienne karşılaşmaında 5-0 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ