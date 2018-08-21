Monarcas Morelia - Pachuca maçı heyecanı

Monarcas Morelia ve Pachuca, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Monarcas Morelia 10 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Pachuca 4 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Monarcas Morelia, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Pachuca, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 496. İddaa'da Monarcas Morelia kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Pachuca kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Monarcas Morelia önceki hafta Necaxa mücadelesinde 1-2 kazandı.

Pachuca, Atlas karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Monarcas Morelia, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Pachuca, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pachuca 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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